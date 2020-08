Stitichezza in vacanza: scopri i consigli utili da seguire (Di lunedì 10 agosto 2020) Difficoltà a liberare l’intestino? La Stitichezza in vacanza è molto frequente, scopri come rimediare seguendo alcuni semplici consigli. Con l’arrivo della stagione estiva, si sa che le vacanze sono alle porte, la maggior parte delle persone decidono di trascorrere qualche giorno fuori casa. E’ capitato almeno una volta nella vostra vita di avere episodi transitori … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Stitichezza vacanza Pancia dura: tutte le possibili cause ei rimedi più efficaci alfemminile.com Stitichezza in vacanza: scopri i consigli utili da seguire

Con l’arrivo della stagione estiva, si sa che le vacanze sono alle porte, la maggior parte delle persone decidono di trascorrere qualche giorno fuori casa. E’ capitato almeno una volta nella vostra vi ...

Disturbi intestinali in vacanza: i consigli del gastroenterologo per prevenire stipsi e diarrea

Non succede soltanto a chi viaggia verso luoghi esotici o mete oltreoceano. I disturbi intestinali in vacanza possono capitare anche quando ci si sposta di poche centinaia di chilometri. E sono uno de ...

Con l’arrivo della stagione estiva, si sa che le vacanze sono alle porte, la maggior parte delle persone decidono di trascorrere qualche giorno fuori casa. E’ capitato almeno una volta nella vostra vi ...Non succede soltanto a chi viaggia verso luoghi esotici o mete oltreoceano. I disturbi intestinali in vacanza possono capitare anche quando ci si sposta di poche centinaia di chilometri. E sono uno de ...