Saraniti: “Io al Palermo? Sarebbe un sogno, qui c’è un progetto serio. L’anno scorso rifiutai perché…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Potrebbe vestire la maglia rosanero in Serie C.Stiamo parlando di Andrea Saraniti. Accostato a più riprese al Palermo targato Hera Hora, l'attaccante di proprietà del Lecce - il cui contratto che lo lega al club salentino scadrà il prossimo 30 giugno 2021, è stato intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. "Non saprei dire che a che punto è la trattativa. So che c’è stato qualche contatto tra i dirigenti rosanero e il mio agente. Attendo fiducioso, da parte mia c’è tutta la volontà. Innanzitutto essendo palermitano Sarebbe grande motivo d’orgoglio per me poter indossare la maglia del Palermo. E poi c’è un progetto serio, persone perbene e competenti, con idee molto chiare. Non potrei ... Leggi su mediagol

