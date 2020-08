Rivoluzione Juventus (Di lunedì 10 agosto 2020) Oggi alla Continassa andrà in scena il summit di mercato per decidere le nuove linee guida per la . Si cercherà di capire cosa si dovrà adottare in questa “strana” sessione di mercato per soddisfare le richieste del nuovo allenatore, Andrea Pirlo.Le parole d’ordine saranno rinnovamento e miglioramento e per fare cassa i dirigenti bianconeri punteranno ad alleggerire il monte ingaggi della squadra. In poche parole è partita la Rivoluzione. Rivoluzione: partenze Sono tanti i giocatori della Juventus nella lista dei cedibili: Rugani, De Sciglio, Ramsey, Matuidi, Bernardeschi, Khedira, Douglas Costa e infine Higuain. Giocatori che per un motivo o per l’altro, hanno di fatto chiuso il loro ciclo in bianconero e che con la loro cessione finanzieranno la ... Leggi su sport.periodicodaily

