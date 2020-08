Ridurre l'imposta di culto per tamponare l'emorragia di giovani fedeli? (Di lunedì 10 agosto 2020) La proposta arriva dal presidente delle Chiese evangeliche tedesche. Sia cattolici sia evangelici, però sono scettici. Leggi su media.tio.ch

ChriPenneasy : @amanzitti @NicolaPorro Me la dice l’associazione tra evasione fiscale e meno povertà? In realtá in un paese libero… - NicolaNS : RT @checovenier: @carlopiana ...e il sostituto d'imposta no? Pensa se tutti ricevessero integralmente il proprio reddito e dovessero person… - ANGELA42366733 : RT @checovenier: @carlopiana ...e il sostituto d'imposta no? Pensa se tutti ricevessero integralmente il proprio reddito e dovessero person… - Cardocan1 : RT @checovenier: @carlopiana ...e il sostituto d'imposta no? Pensa se tutti ricevessero integralmente il proprio reddito e dovessero person… - 5stelletv : Con una mini-imposta da 5 centesimi, gli inglesi sono riusciti a ridurre l’uso dei sacchetti di plastica del 95%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ridurre imposta Per ridurre le tasse sfoltiamo la giungla di detrazioni e bonus Rep "Diamo bonus spesa ai giovani per spingere il nostro commercio"

"Per l’emergenza post Covid le misure prese non bastano: diamo 400mila euro di avanzo di amministrazione ai giovani, da spendere in città, per riavviare il commercio". È la proposta anticrisi, al sind ...

Sussidi dannosi per l’ambiente verso il taglio. “Stop alle accise scontate sul gasolio per finanziare la transizione ecologica”

È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Il governo aveva già annunciato di vo ...

"Per l’emergenza post Covid le misure prese non bastano: diamo 400mila euro di avanzo di amministrazione ai giovani, da spendere in città, per riavviare il commercio". È la proposta anticrisi, al sind ...È iniziata la guerra ai sussidi ambientalmente dannosi, che costano al nostro Paese più di 19 miliardi di euro l’anno 16,8 dei quali destinati alle fonti fossili. Il governo aveva già annunciato di vo ...