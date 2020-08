Piacenza: muore per salvare il suo cane caduto nel fiume (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha visto il suo cane in difficoltà dopo essere scivolato nel fiume e senza indugiare si è tuffato nel Po per salvarlo, ma l’epilogo è stato drammatico. Tragedia a Piacenza in una calda giornata d’estate. Avevano scelto le rive del Po per passare una giornata diversa, lontani dall’afa della città. Un uomo, la moglie e l’amico più fedele: il suo cane. Ed è proprio per salvare l’animale che un 42enne ha perso la vita: è annegato nel Po dopo essersi tuffato per andare a riprendere il suo cane che era finito in acqua sotto il ponte ferroviario. Soccorso da alcuni amici, che erano con lui e che lo hanno visto finire sott’acqua, poi l’arrivo dei sanitari che hanno messo prontamente in ... Leggi su chenews

