Pescara-Perugia: le formazioni ufficiali (Di lunedì 10 agosto 2020) Massimo Oddo contro la squadra della sua città. Il match delle ore 21 mette di fronte Pescara e Perugia, sfida playout del campionato cadetto. Match di andata di scena all’Adriatico ma soprattutto una sfida tra bomber, Iemmello contro Maniero. Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Kastanos, Palmiero, Memushaj; Galano, Pucciarelli; Maniero. Allenatore: Sottil Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Sgarbi, Gyomber; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Kouan, Falasco; Capone, Falcinelli. Allenatore: Oddo Foto: Pescara Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

