Perché in Italia non parliamo abbastanza di trasparenza? (Di lunedì 10 agosto 2020) (foto: Christopher Furlong/Getty Images)di Laura Carrer e Raffaele Angius In Italia c’è un problema di trasparenza, e il braccio di ferro tra governo e Fondazione Einaudi ne è la prova. Per chi si è perso le puntate precedenti: ad aprile di quest’anno, in pieno lockdown nazionale, gli avvocati Rocco Todero, Andrea Pruiti Ciarello ed Enzo Palumbo hanno presentato al governo una richiesta di accesso agli atti (il cosiddetto Foia, che sta per Freedom Of Information Act) per ottenere i verbali e gli atti allegati del Comitato tecnico scientifico sui quali si sono fondati i decreti d’emergenza emanati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Come già riportato da Wired, i richiedenti, sostenuti dalla Fondazione Einaudi, si sono visti dare ragione da una sentenza del Tar del 22 luglio, al quale hanno fatto ... Leggi su wired

