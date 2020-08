Palermo, rebus allenatore: Boscaglia è più vicino, la Virtus Entella e la questione buonuscita… (Di lunedì 10 agosto 2020) “Roberto Boscaglia e il Palermo: tutto in quarantotto ore”.Apre così l’edizione odierna de 'Il Secolo XIX'. Il tecnico originario di Gela, legato attualmente alla Virtus Entella da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno 2021, "è sempre più vicino alla panchina dei rosanero", si legge. Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. infatti, sembrano aver risolto i due problemi principali che hanno tenuto in stallo la trattativa e che riguardano la durata del contratto e l’aspetto economico. "Le schermaglie, il gioco delle parti sono andati avanti un bel po', fino a quando il Palermo ha allentato la presa, convincendosi a smuoversi dal diktat che s'era imposto nella fase di ricostruzione". Il Palermo, dunque, sembra ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, rebus allenatore: Boscaglia è più vicino, la #VirtusEntella e la questione buonuscita...… - Mediagol : #Palermo, rebus allenatore: Boscaglia è più vicino, la #VirtusEntella e la questione buonuscita...… - Mediagol : #Palermo, rebus allenatore: poker di nomi al vaglio, #Boscaglia in pole. #Diana e la verità su Ginestra… - WiAnselmo : #Palermo, rebus allenatore: poker di nomi al vaglio, Boscaglia in pole. Diana e la verità su Ginestra... - Mediagol : #Palermo, rebus allenatore: poker di nomi al vaglio, Boscaglia in pole. Diana e la verità su Ginestra... -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo rebus Palermo, rebus allenatore: poker di nomi al vaglio, Boscaglia in pole. Diana e la verità su Ginestra… Mediagol.it Calciomercato Palermo, rebus panchina | Avanza un nome a sorpresa

Panchina ancora vuota al Palermo. I rosanero affronteranno il prossimo campionato di Serie C con grandi aspettative e l’obiettivo della seconda promozione consecutiva per ritornare sul palcoscenico de ...

V. ENTELLA - In caso di divorzio con Boscaglia, ecco i possibili sostituti

L’Entella e il rebus allenatore. Domani il presidente Gozzi incontrerà mister Boscaglia per cercare di trovare un accordo sul futuro. Alla finestra c'è il Palermo, neopromosso in Serie C. Per ...

Panchina ancora vuota al Palermo. I rosanero affronteranno il prossimo campionato di Serie C con grandi aspettative e l’obiettivo della seconda promozione consecutiva per ritornare sul palcoscenico de ...L’Entella e il rebus allenatore. Domani il presidente Gozzi incontrerà mister Boscaglia per cercare di trovare un accordo sul futuro. Alla finestra c'è il Palermo, neopromosso in Serie C. Per ...