Oroscopo 10 agosto 2020: momento energico per molti segni, mai chiudere in gabbia un Acquario (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Oroscopo del 10 agosto vede i Toro e i Leone in preda alle emozioni. Fase energica anche per Sagittario e Pesci. Gli Acquario, invece, sentono l’esigenza di essere più liberi Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Giornata non propriamente al top per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite demotivati e stanchi e tenderete a vedere tutto nero. Sappiate che è una sensazione passeggera, pertanto, rimandate le decisioni importanti o potreste essere influenzati negativamente dal vostro stato d’animo. Toro. L’Oroscopo del 10 agosto vi esorta ad essere un po’ più razionali. Oggi ci sarà una certa tendenza a buttarvi di pancia nelle situazioni tralasciando alcune questioni molto importanti. Evitate di prendere decisioni troppo serie ... Leggi su kontrokultura

