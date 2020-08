OMS: Covid non stagionale, se si allenta pressione torna (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – “La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un’altra e un’altra ancora. Questo virus non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna”. A dirlo il Capo per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Mark Ryan, nel consueto briefing sul Covid-19 sottolineando che adesso la differenza la fa “la risposta a queste fiammate” del coronavirus. Numeri fin qui impressionanti. “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi di coronavirus e 750.000 morti. Dietro questi numeri c’è un grandissimo dolore e una grandissima sofferenza”, ha detto il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che lancia anche un messaggio positivo unito ... Leggi su quifinanza

