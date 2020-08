Milan TV andrà in onda anche all’estero grazie a Spring Media (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuovo accordo in casa Milan. Il club rossonero ha nominato Spring Media come agente di vendita internazionale esclusivo per Milan TV durante il resto della stagione 2019/20 e per la stagione 2020/21. In particolare, l’agenzia si occuperà di distribuire la nuova programmazione internazionale del canale tematico del club: un programma settimanale di 8 ore prodotto … L'articolo Milan TV andrà in onda anche all’estero grazie a Spring Media è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

