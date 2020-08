Maltempo a Lesina, si fa la conta dei danni: il Comune chiede lo stato di calamità (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi che hanno devastato diverse aree del Comune di Lesina, il Commissario Straordinario del Comune ha deliberato, nella giornata di venerdì scorso, la ... Leggi su foggiatoday

Dixy62553861 : RT @GisellaNaturale: #Maltempo #Puglia Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella zona di Lesina, ci sono aziende che hanno avuto danni p… - IlMattinoFoggia : RT @GisellaNaturale: #Maltempo #Puglia Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella zona di Lesina, ci sono aziende che hanno avuto danni p… - GisellaNaturale : #Maltempo #Puglia Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella zona di Lesina, ci sono aziende che hanno avuto dann… - OndaradioGargan : Maltempo Capitanata, ripresa la circolazione ferroviaria tra Lesina e Termoli - pistacchiolover : @Damonsvoice Ti dico, mio padre ha detto che a Lesina hanno franato i binari per il maltempo... -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lesina

FoggiaToday

“Ringrazio pubblicamente il Commissario Straordinario del Comune di Lesina, il prefetto Nicoletta Miscia, per la celerità con cui sono state attivate le procedure per il riconoscimento, tramite Region ...Forti ripercussioni ci sono state ovviamente per la circolazione ferroviaria che non è potuta tornare alla normalità prima delle ore 13. L’Intercity Notte 755 è arrivato a Pescara alle 3. Lì i passegg ...