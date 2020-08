“Lunch box soluzione inaccettabile”: l’appello per una mensa sana, giusta e sostenibile (Di lunedì 10 agosto 2020) Un appello per il rilancio di una mensa scolastica sana giusta e sostenibile viene lanciato al Ministro dell’Istruzione da 9 associazioni e da nomi illustri dopo che il Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile per l’emergenza COVID nel definire le regole per il ritorno a scuola degli studenti ha previsto la possibilità, in forma “residuale” di fornire il pasto in “lunch box” per il consumo in classe. “Il solo ammettere questa possibilità è inaccettabile”: a dirlo in coro sono AIAB, il Comitato Promotore Food Policy di Roma, Cittadinanzattiva, Foodinsider.it, l’Osservatorio mense scolastiche, Genima, Legambiente, Save the Children Italia Onlus, Slow Food Italia ma anche Daniele Fattibene, dell’Istituto Affari ... Leggi su meteoweb.eu

1703Roberta : Perfect #summer lunch w/ degustabox_it ?????? (Se anche voi, volete ricevere a casa la box, vi ricordo il codice scont… - skelelavender : Totoro bento box?? - testnapproved : - antoniolongo50 : RT @sabrybergamini: #Mensascolastica sana e sostenibile, un appello contro il lunch box #scuola @SaveChildrenIT @Cittadinanzatti @SlowFoodI… - anto_gaudioso : RT @SaveChildrenIT: #Mense a #scuola: rilanciamo l'appello con le indicazioni per evitare l’impatto socio-economico e ambientale dei lunch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lunch box Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it