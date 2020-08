Luca Cordero di Montezemolo: “Ferrari in ritardo sull’ibrido, Binotto non va lasciato solo” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Farei autocritica. Ero presidente della Ferrari quando venne deciso il passaggio all’ibrido. Accettai perché la svolta green nell’industria era una necessità anche per le corse. Ma sottovalutai il ritardo italiano, anche nostro, anche della Ferrari, sul fronte di una tecnologia, appunto l’ibrido, che non rientrava nel nostro bagaglio culturale, non era parte della nostra cultura motoristica. Complimenti a chi si dimostra più forte. Proprio per questo dico che bisogna guardare avanti”. L’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo affronta il tema del ritardo nello sviluppo da parte della scuderia di Maranello nei confronti di altre case come per esempio Mercedes e Red Bull, soffermandosi in particolare sul passaggio all’ibrido. ... Leggi su sportface

