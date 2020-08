Incidente in bici per Simon Cowell: il re dei talent show operato alla schiena (Di lunedì 10 agosto 2020) Simon Cowell , re dei talent show e ideatore di format come 'America's Got talent' e 'X Factor' , ha avuto un brutto Incidente mentre provava la sua nuova bici elettrica nel cortile della sua casa di ... Leggi su tgcom24.mediaset

