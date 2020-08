I musicisti storici di Vasco in concerto a Godega di Sant’Urbano (Di lunedì 10 agosto 2020) Appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande rock italiano quello con il concerto della Vasco History Band, la reunion del gruppo di super musicisti che dagli anni ’70 ai giorni nostri ha accompagnato Vasco Rossi lungo tutta la sua carriera costellata di incredibili successi. Dopo il successo della prima data al Festival di Majano, la Vasco History Band salirà sul palco del Godega Last Summer Party, Area Fiere di Godega di Sant’Urbano (Tv), il prossimo venerdì 4 settembre, con inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto, organizzato da Futura Eventi, saranno in vendita online su Tiketone.it e in tutti i punti vendita del circuito a partire ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : musicisti storici Vasco History Band ,Il super gruppo degli storici musicisti di Vasco in concerto a Godega di Sant'Urbano triestecafe.it Discoteche, i dj spiegano come funziona la regolamentazione degli ingressi e perché gli assembramenti sono “inevitabili”

“Non immaginavo nemmeno che si potesse tornare a lavorare, visto come si stavano prospettando le cose qualche tempo fa. Io sono di Milano, una delle città più colpite dal Covid, perciò non pensavo di ...

Nasce il "Taranto Swing Festival"

Presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la prima edizione del "Taranto Swing Festival", un grande evento che si svolgerà sulla Rotonda del Lungomare e in altre piazze del centro il 4, 5 e 6 set ...

“Non immaginavo nemmeno che si potesse tornare a lavorare, visto come si stavano prospettando le cose qualche tempo fa. Io sono di Milano, una delle città più colpite dal Covid, perciò non pensavo di ...Presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la prima edizione del "Taranto Swing Festival", un grande evento che si svolgerà sulla Rotonda del Lungomare e in altre piazze del centro il 4, 5 e 6 set ...