Giovanna Botteri e il “no” della Rai al trasferimento a Bruxelles: “Speravo che il mio curriculum fosse sufficiente” (Di lunedì 10 agosto 2020) Giovanna Botteri ha raccontato per la Rai nei mesi scorsi tutti gli aggiornamenti da Pechino, città che ha vissuto momenti difficilissimi, come tutta la Cina, legati alla diffusione a macchia d’olio del Covid-19. In questi giorni la storica corrispondente si gode la famiglia e un po’ di relax in Italia. In una lunga intervista a Il Giornale la Botteri rivela di aver chiesto il trasferimento a Bruxelles, ma le cose non sono andate come sperava. “Sarebbe stata per me una grande sfida. – racconta con una punta di amarezza – Avevo fatto domanda tramite il job posting interno all’azienda. Immaginavo che il mio curriculum fosse sufficiente. Dopo aver coperto i Balcani, il Medio Oriente, l’America e l’Asia, pensavo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

