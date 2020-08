Giorgia Palmas, il super mega pancione è enorme e bellissimo. E manca poco (Di lunedì 10 agosto 2020) La bellissima Giorgia Palmas sembra essersi ripresa al meglio dopo il periodo di lockdown, trascorso in dolce attesa. Ma soprattutto dopo la delusione scaturita da questa triste situazione mondiale, vi ricordate? Durante la primavera 2020, il 28 marzo per l’esattezza, lei e il compagno Filippo Magnini sarebbero dovuti convolare a nozze. Naturalmente il grande evento è stato posticipato dopo la nascita della new entry: presto la coppia diventerà un trio e si tratta di una bambina e la nascita sarebbe prevista entro la fine dell’estate. “La data del nostro matrimonio sarebbe dovuta essere oggi. Ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo”. Aveva scritto Giorgia Palmas su Instagram, nel giorno in cui avrebbe dovuto sposare la sua dolce metà. Il ... Leggi su tuttivip

Sono tre ex Veline storiche, more, con corpi da urlo e tutte sarde. In questa strana estate 2020 potevano Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Giorgia Palmas non trascorrere le vacanze nella loro Sarde ...

Tania Cagnotto è incinta per la seconda volta e su Instagram annuncia il ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La sportiva, già indecisa riguardo il suo futuro in vasca, aveva rimandato la scelta rigu ...

