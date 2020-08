Giletti conferma: "Io sotto scorta da 2 settimane" (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - di Alisa Toaff"Confermo tutto, sono sotto scorta da due settimane ma non ho altro da aggiungere''. Così Massimo Giletti all'Adnkronos ammettendo ''Giletti -scrive Lodato sul sito Antimafia Duemila- è stato minacciato, indicato come bersaglio, additato al pubblico ludibrio del grande popolo mafioso e 'ndranghetista da quel gentiluomo di Filippo Graviano, intercettato in carcere mentre, riferendosi proprio a Giletti e al giudice Nino Di Matteo, osservava senza fronzoli: 'Il ministro fa il suo lavoro e questi... Giletti e Di Matteo rompono la minchia'''. Delle minacce del boss Graviano, riportate nel libro-inchiesta 'U siccu- Matteo Messina Denaro: l'ultimo capo dei capi' di Lirio Abbate, Giletti era venuto a ... Leggi su liberoquotidiano

"Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi", così Massimo Giletti, in un'intervista al Corriere della Sera, conferma la notizia circolata in queste ore secondo ...

