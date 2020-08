Fine dell’ESTATE, si o no: ipotesi su stop della CANICOLA (Di lunedì 10 agosto 2020) Sta riprendendo a far caldo e purtroppo, guardando i modelli previsionali, le notizie non sono un granché. Come spesso capita, in presenza di soluzioni meteo climatiche orientate decisamente verso l’Africa a ridosso degli eventi osserviamo un’intensificazione delle ondate di calore. E’ ciò che sta accadendo puntualmente in questi ultimi giorni, ovvero i centri di calcolo internazionali ci stanno sbattendo sulla testa un’altra fiammata sahariana non indifferente. Attenzione in particolare al weekend ferragostano, perché a quanto pare potrebbero ripresentarsi delle isoterme davvero da capogiro: al Sud e nelle Isole Maggiori potrebbe ricomparire la +24°C a 1500 metri, addirittura in alcune proiezioni termiche si vedono persino valori più alti. Come dire: le massime potrebbero superare abbondantemente 40°C. Crisi ... Leggi su meteogiornale

