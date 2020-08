De Cesare promette: 'Se eletto, riaprirò il Supercinema e lo intitolerò a Cucullo' (Di lunedì 10 agosto 2020) Mozione per far tornare i film al Supercinema: dopo l'approvazione, il nulla 24 July 2018 Iniziati i lavori di ristrutturazione al Supercinema, Di Felice: 'Edificio più decoroso in tre settimane' 20 ... Leggi su chietitoday

TommyBrain : RT @PaginaVox: Che poi: - Salvini promette inflessibilità sull'immigrazione clandestina: 'sequestro di persona', 'la galera per il dittato… - magistronzo : RT @PaginaVox: Che poi: - Salvini promette inflessibilità sull'immigrazione clandestina: 'sequestro di persona', 'la galera per il dittato… - quaranta_vito : RT @PaginaVox: Che poi: - Salvini promette inflessibilità sull'immigrazione clandestina: 'sequestro di persona', 'la galera per il dittato… - maxxxks : RT @PaginaVox: Che poi: - Salvini promette inflessibilità sull'immigrazione clandestina: 'sequestro di persona', 'la galera per il dittato… - MoratoAlexandro : RT @PaginaVox: Che poi: - Salvini promette inflessibilità sull'immigrazione clandestina: 'sequestro di persona', 'la galera per il dittato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare promette De Cesare promette: "Se eletto, riaprirò il Supercinema e lo intitolerò a Cucullo" ChietiToday De Cesare promette: "Se eletto, riaprirò il Supercinema e lo intitolerò a Cucullo"

Paolo De Cesare vuole riaprire il Supercinema di Chieti. Il candidato sindaco questa mattina ha illustrato il suo progetto volto alla riqualificazione e alla rimessa in funzione del cinema in centro ...

Dolce e Gabbana a Fanpage.it: ”Siamo diventati grandi ma amiamo tornare in Sicilia"

Francesco Gabbani fidanzato con Giulia, è finita la storia con Dalila Iardella Il cantante in gara a Sanremo ha confessato ai microfoni di Fanpage.it, a margine del festival, di essersi legato a una r ...

Paolo De Cesare vuole riaprire il Supercinema di Chieti. Il candidato sindaco questa mattina ha illustrato il suo progetto volto alla riqualificazione e alla rimessa in funzione del cinema in centro ...Francesco Gabbani fidanzato con Giulia, è finita la storia con Dalila Iardella Il cantante in gara a Sanremo ha confessato ai microfoni di Fanpage.it, a margine del festival, di essersi legato a una r ...