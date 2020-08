Dalla Francia: Lille, il sostituto di Osimhen è Jonathan David (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo aver ceduto Osimhen al Napoli, il Lille trova subito il sostituto. Secondo quando riporta L’Equipe, il club francese e quello del Gent hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Jonathan David. L’attaccante canadese dovrebbe sottoporsi martedì alle visita mediche di rito. Il trasferimento del 20enne porterà nelle casse del club belga circa 27 milioni di euro. David piaceva anche a Milan e Inter. Foto: Profilo Ufficiale Facebook Lille L'articolo Dalla Francia: Lille, il sostituto di Osimhen è Jonathan David proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Sport_Mediaset : Dalla Francia: contatto #Leonardo - #Mendes per portare #CR7 al #PSG. #SportMediaset - Fontana3Lorenzo : Grazie a monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo, testimone diretto di ciò che accade al confine,… - marcoccccc : @CristinaMagnan8 Quello è sicuro.. A me scrivono tt donne vedove dalla Francia.. Ke vergogna - hassandro1hks : @adowasser Lo sai che Hariri ha la cittadinanza francese ed è un impreditore che investe in Francia cominciando con… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Coronavirus, per i novizi positivi ad Assisi il contagio arriva dalla Francia Il Mattino Sei turisti francesi uccisi in Niger insieme alle guide: erano lì per vedere le giraffe

Un agguato, e poi il massacro. Sei turisti francesi, la loro guida e il loro autista sono stati uccisi senza pietà da uomini armati nel Niger sud-occidentale. «La maggior parte delle vittime è stata f ...

Classifica WTA: best ranking per Cocciaretto, Giorgi ed Errani recuperano terreno

Con il Ladies Open di Palermo appena conclusosi, è ufficialmente ripartito il circuito WTA. Abbiamo finalmente rivisto dritti e rovesci, vittorie e sconfitte. Un altro segnale di normalità arriva dal ...

