Cani fiutano il covid: metodo sperimentale per individuare i positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) L’aeroporto di Dubai ha messo in atto un metodo sperimentale per individuare positivi al xoronavirus. I Cani fiutano il covid secondo una teoria, e sono in grado di individuare il 92% dei passeggeri infettati dal coronavirus. L’aeroporto è quindi diventato il primo al mondo a utilizzare i Cani per individuare i casi di covid-19. Questo, dopo averli addestrati a rilevare i passeggeri con il virus mortale in pochi minuti. Cani fiutano il covid: verso un metodo più celere per isolare i positivi? In una dichiarazione, il Ministero degli Interni di Dubai ha dichiarato: “Dati e studi hanno ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Cani fiutano Belgio, i cani antidroga fiutano anche il Covid? +31mag.nl I cani antibomba che fiutano il coronavirus

Sono solitamente addestrati per fiutare bombe ed esplosivi, ma stavolta sono stati messi alla prova per un altro compito per poter essere d’aiuto durante la pandemia.

I cani possono fiutare il coronavirus con un grande precisione

Le abilità del cane potrebbero dimostrarsi di straordinaria efficacia nella lotta al coronavirus. Risultati promettenti arrivano da un gruppo di ricercatori dell’Università di Medicina e Veterinaria d ...

