Caldo: le regole del Ministero della Salute per una casa più fresca (Di lunedì 10 agosto 2020) Con l’afa che ci toglie il respiro, il Ministero della Salute ha proposto sul suo sito alcune regole per insegnarci a tenere la nostra abitazione più fresca, e di conseguenza lavorare e vivere meglio, visto che in tempo di smart working trascorriamo a casa la maggior parte delle ore. Ecco i consigli: – Schermare finestre e vetrate esposte a sud-sud ovest con tende e/o oscuranti esterni regolabili (persiane, veneziane) per non far entrare il sole. – Chiudere le finestre nelle ore più calde della giornata per evitare il riscaldamento delle stanze. – Lasciare le finestre aperte durante la notte e nelle prime ore del mattino, così da permettere il necessario ricambio d’aria. – Limitare l’uso del forno e di ... Leggi su meteoweb.eu

Caldo record a Firenze: termometro a 37 gradi. E mercoledì 12 agosto codice rosso

FIRENZE – Allerta per il caldo, a Firenze. Tre giorni di fuoco. Per oggi e domani è stata diramato il codice arancione per le temperature elevate. Per mercoledì è previsto invece il codice rosso.

Caldo, allerta arancione per due giorni

