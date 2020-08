Caccia ai nomi dei 5 parlamentari che hanno chiesto il bonus INPS: si conoscono i partiti (Di lunedì 10 agosto 2020) Una vicenda aberrante e sconfortante allo stesso tempo: i nomi dei 5 parlamentari che hanno chiesto il bonus INPS non sono stati resi pubblici ma per molti dovrebbero esserlo. Il fatto che alcuni rappresentanti dello Stato, nonostante uno stipendio pensile di 13.000 euro, abbiano avuto anche il coraggio di richiedere l'aiuto pensato in piena emergenza Covid-19 riaccende un clima di forte contrasto tra cittadini e politica. La misura era destinata a cittadini con lavoro autonomo, partite IVA in difficoltà proprio in pieno periodo lockdown e nelle settimane successive. Il bonus INPS è stato erogato a partire da maggio in due tranche da 600 euro e poi da 1000 euro per i cittadini richiedenti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che ... Leggi su optimagazine

