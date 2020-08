Baltimora, gigantesca esplosione causa almeno un morto e tre feriti gravi. Crollate diverse palazzine: il video è impressionante (Di lunedì 10 agosto 2020) Un’esplosione a Baltimora, in Maryland, ha causato il crollo di vari palazzi: una persona è morta e altre tre sono in gravi condizioni dopo essere state soccorse dal personale d’emergenza. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco, su Twitter, mentre le operazioni per il recupero di eventuali vittime proseguono. L'articolo Baltimora, gigantesca esplosione causa almeno un morto e tre feriti gravi. Crollate diverse palazzine: il video è impressionante proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

