Atalanta, squadra arrivata a Lisbona: adesso testa al PSG (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Atalanta, dopo l’ultimo allenamento odierno è volata in direzione del Portogallo dove mercoledì 12 ci sarà l’attesissima sfida contro il PSG di Icardi e Neymar, gara valida per i quarti di Champions League. Il club, alle ore 17, con un volo charter dall’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, è volato verso Lisbona, sede delle final di Champions. La squadra è da poco atterrata nella capitale portoghese dove sarà blindata e userà il “Pina Manique” come campo per la rifinitura in vista dei parigini. Final 8, arriviamo! Ready to take off! @MilanBergamoBGY ⠀#UCL #AtalantaPSG #GoAtalantaGo pic.twitter.com/7204QTg1rM — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) August 10, 2020 Foto: ... Leggi su alfredopedulla

OptaPaolo : 0 - L'@Atalanta_BC è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a terminare una stagione senza gol da pa… - RomanoTrullese : @mondisommersi1 Quello che molti non capiscono che nel calcio non si vince con i nomi,Blaise sarebbe stato utile an… - claudio_p80 : RT @Pistogolblasta2: L'#Atalanta è diventata la prima squadra nella storia della #SerieA a terminare una stagione senza gol da parte di gio… - sportli26181512 : Psg, che fatica contro le italiane. Atalanta macchina da gol, ma occhio dietro: Psg, che fatica contro le italiane.… - sportli26181512 : Atalanta, decollato l'aereo con la squadra anti Psg: Ultimo allenamento al Centro di Bortolotti di Zingonia, fatto,… -