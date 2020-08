Appuntamenti e scadenze: settimana del 10 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 10/08/2020Appuntamenti: Singapore – Borsa di Singapore chiusa per festività Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per festività Banca d’Italia – Banche e moneta: serie nazionaliBorsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 14/08/2020)Titoli di Stato: Tesoro – Comunicazione medio-lungo Martedì 11/08/2020Appuntamenti: EIA – Pubblica l’outlook sull’energia Banca d’Italia – L’economia italiana in breve; Turismo internazionale dell’Italia 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaAziende:Sysco – Risultati di periodoZalando – Risultati di periodo Mercoledì ... Leggi su quifinanza

