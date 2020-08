AnzioEstateBlu2020: da domani, martedì 11 agosto, al via il programma di eventi gratuiti (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono diversi gli eventi di AnzioEstateBlu2020, pianificati dall’Amministrazione De Angelis, durante la settimana di Ferragosto, con spettacoli itineranti di artisti di strada, concerti e performance artistiche, che si snoderanno lungo l’isola pedonale della Riviera Mallozzi, in Via XX Settembre, in Piazza Pia, in Piazza Garibaldi ed al Porto. “A causa dell’emergenza sanitaria in corso, – afferma l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – è stato pianificato un programma di spettacoli ridotto ed itinerante che, nei prossimi giorni, allieterà le serate dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere le vacanze estive”. programma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : AnzioEstateBlu2020: da domani, martedì 11 agosto, al via il programma di eventi gratuiti -

Ultime Notizie dalla rete : AnzioEstateBlu2020 domani AnzioEstateBlu2020: da domani, martedì 11 agosto, al via il programma di eventi gratuiti Il Corriere della Città