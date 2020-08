Alessandro Basciano è il nuovo tronista | Rivelazione inaspettata a Uomini e Donne (Di lunedì 10 agosto 2020) Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne e a ufficializzarlo è una delle pagine Instagram più importanti degli ultimi mesi. L’ex tentatore nonché anche ex corteggiatore aveva già partecipato al talk show firmato Maria De Filippi, arrivando a essere la non scelta di Giulia Quattrociocche. Basciano però, non si è tirato indietro e durante gli ultimi mesi ha deciso di stravolgere la sua vita partecipando anche a Temptation Island come tentatore. Protagonista assoluto del docu-reality è riuscito in meno di ventuno giorni a corteggiare in modo serrato Valeria Liberati, ormai ex fidanzata di Ciavy. Poche ore fa però, è arrivata l’indiscrezione che tantissime fan del programma di ... Leggi su giornal

Notiziedi_it : Alessandro Basciano è ufficialmente il nuovo tronista? - blogtivvu : Alessandro Basciano è il nuovo tronista di Uomini e Donne, le pagine di gossip non hanno dubbi e lanciano una preci… - Novella_2000 : Alessandro Basciano è ufficialmente il nuovo tronista? - infoitcultura : Alessandro Basciano, dopo Temptation, sarà tronista di Uomini e Donne? - infoitcultura : Alessandro Basciano ha fatto centro | Il possibile ritorno a Uomini e Donne -