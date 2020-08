Al Centro Sud il conto più caro, il lockdown by Giuseppe Conte (Di lunedì 10 agosto 2020) Un Centro Sud in ginocchio. Di più: un'area dell'Italia che ha pagato 100 miliardi di euro per un lockdown, by Giuseppe Conte, che poteva invece avere effetti meno devastanti stando a ciò che va emergendo dai verbali del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Coronavirus tenuti fino a ieri chiusi nei cassetti di Palazzo Chigi. Analisi e omissis che fanno capire che il tributo inflitto al Centro Sud non doveva essere nell’ordine di grandezza come quello imposto al Nord e in particolare alla Lombardia, territori costellati per mesi da “zone rosse”. In sostanza, sembra che tra un Dpcm e una conferenza stampa, al premier Conte in questi mesi la situazione sia sfuggita di mano. E dire che era affiancato da circa quattrocento consulenti. Ma il vero fatto ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Centro Sud Bruciati 100 miliardi di Pil. Ecco quanto è costato il lockdown al Centro-Sud Il Messaggero Teleconsulto pediatrico, ora tutta la Toscana è in rete con l'ospedale Meyer di Firenze

Il progetto è stato attivato in un primo momento con la Ausl Toscana Centro, poi la rete di teleconsulenza si è ... Ora il cerchio si chiude con i presidi ospedalieri della Ausl Toscana Sud-est.

Lega, Bossi: "Nostri territori barattati per voti al Sud"

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - di Francesco Saita "Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud". Per Umberto Bossi, fondatore della Lega nord, la questione settentrionale, di nuovo al centro del dibat ...

