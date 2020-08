A settembre su Netflix arriva Away: tutto quello che sappiamo sulla serie con Hilary Swank (Di lunedì 10 agosto 2020) Che cosa vedremo a settembre su Netflix? Le nuove proposte non mancano e tra queste arriva anche una serie nuova di zecca con una delle attrici pià brave degli ultimi anni. Parliamo di Away: oggi Netflix ha rilasciato il trailer e la locandina della nuova serie originale che sarà disponibile dal 4 settembre 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta, costretta a lasciare la sua famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. Nel trailer vediamo proprio un momento emozionante, quello in cui Emma ... Leggi su ultimenotizieflash

NetflixIT : Le strade del male, un film originale Netflix con Tom Holland e Robert Pattinson, arriva il 16 settembre. Mentre le… - NetflixIT : La storia dell’infermiera Ratched, interpretata da Sarah Paulson e diretta dall’autore di American Horror Story, Ry… - NetflixIT : Un viaggio intimo nella fragilità dello spirito umano, raccontato da Charlie Kaufman. sto pensando di finirla qui,… - series_golden : #Netflix ha diffuso il primo trailer di #Away , con protagonista il premio #oscar #hilaryswank . La serie uscirà i… - MissOHaras : Il primo poster di #TheDevilAlltheTime, su Netflix dal 16 Settembre! -