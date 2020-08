“A settembre i mezzi pubblici torneranno alla fase pre-Covid”: l’assicurazione di Boccia alle Regioni. Ora le valutazioni del Cts (Di lunedì 10 agosto 2020) A settembre il trasporto pubblico locale “tornerà alla fase pre-Covid”. Lo ha assicurato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ai presidenti delle Regioni nel corso della riunione con il governo. Il ministro degli Affari Regionali ha ribadito però la necessità che si instauri un “coordinamento forte” e una “collaborazione massima” tra tutti “per evitare” di andare in “ordine sparso”, come avvenuto in diverse occasioni nelle ultime settimane nel trasporto ferroviario. La decisione annunciata da Boccia si inserisce nella necessità di dare “priorità” alle dieci milioni di persone che “a settembre si rimetteranno in moto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le scuole dell’infanzia dovevano riaprire, come gli asili nido, il 7 settembre. Poi il dietrofront arrivato sotto forma di un’ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana: «Le lezi ...

ATRI – Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico il tratto della strada statale 553 tra i km 26,200 e 27,500 nel territorio comunale di Atri (TE). Il tratto in questione era stato chiuso dalla ...

