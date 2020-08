Vasco Rossi, nostalgia dei vecchi tempi: quando era alle prime armi (Di domenica 9 agosto 2020) Il cantautore italiano Vasco Rossi ha postato su Instagram una vecchia immagine di gioventù quando si cimentava nelle sue prime “schitarrate” Fonte Instagram – @VascoRossiLa pandemia ha fermato praticamente tutti gli eventi musicali, tra cui il mega concerto di Vasco Rossi a Circo Massimo, che si apprestava ad essere l’evento dell’anno. Tutto rimandato al 2021, forse, sperando che il covid-19 dia un po’ di tregua e permetta di tornare ad ascoltare della buona musica dal vivo. Nel frattempo al pari di altri illustri colleghi anche il Blasco sta tenendo compagnia ai suoi numerosi fan attraverso i social network. Video, dirette, immagini e tanto altro per compensare quel ... Leggi su chenews

vascorossi : Un estratto dellla canzone Crêuza de mä nella nuova versione con: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pa… - radiosiciliarse : Vasco Rossi - Ma dove vai - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Vado al massimo - rockolpoprock : La storia assurda dell'incontro tra Vasco e Slash - carryonTa : Vasco Rossi Ti prendo e ti porto via... -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Francesco Gabbani fidanzato con Giulia, è finita la storia con Dalila Iardella Il cantante in gara a Sanremo ha confessato ai microfoni di Fanpage.it, a margine del festival, di essersi legato a una r ...Era il 3 aprile 1980 quando Vasco Rossi pubblicava il suo terzo album Colpa d’Alfredo, disco che oltre alla title track conteneva celebri brani come Non l’hai mica capito, Susanna, Anima Fragile e Asi ...