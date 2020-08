Uomini e Donne, ex tronista ricoverata in ospedale (Di domenica 9 agosto 2020) Valentina Dallari è stata ricoverata qualche ora fa. Ex tronista di Uomini e Donne che è stata legata a Junior Cally, cantante selezionato per partecipazione a Sanremo 2020, la deejay ha pubblicato una foto dall’ospedale. In primo piano il polso coperto da un bracciale di riconoscimento con il nome della donna e la data del ricovero. Lei stessa ha spiegato il motivo del ricovero: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino”. La dinamica dell’incidente Dallari ha raccontato di avere perso i sensi e di essersi risvegliata in giardino, senza capire cosa fosse accaduto. All’incidente ... Leggi su howtodofor

