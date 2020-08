Per Tania Cagnotto addio ai tuffi: bebè in arrivo per la campionessa, niente Olimpiadi ma tanta felicità (Di domenica 9 agosto 2020) Ha scelto la famiglia Tania Cagnotto, ha scelto di dare un fratellino o una sorellina alla piccola Maya. O forse è stato il destino a scegliere per lei. Con le Olimpiadi rimandate e la dolce notizia di questa gravidanza! L’addio ai mondi dei tuffi arriva dai social, ma forse è solo un arrivederci. Perchè Tania Cagnotto non ci farà sognare da quel trampolino con i suoi tuffi ma chissà, potrà farlo in modo diverso, magari diventando allenatrice di un astro nascente del mondo dei tuffi! Bebè in arrivo quindi per la campionessa che oggi pomeriggio, con un lungo messaggio sui social, ha dato la notizia, ripresa poi da tutti i siti di sport e non solo. ... Leggi su ultimenotizieflash

