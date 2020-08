Panchina Juve, Pirlo è il nuovo allenatore dopo una vita in bianconero (Di domenica 9 agosto 2020) Panchina Juve, Pirlo è il nuovo allenatore dopo una vita in bianconero: arrivò nel 2011 e convinse Conte a passare al 3-5-2 Arrivato nel 2011 e senza mai un eccesso ha conquistato la fiducia da parte di tutto l’ambiente bianconero. Ha cambiato ruoli e squadre, ma tra campo e vita privata non c’è stato mai un eccesso. Questo è Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla scelta per la Panchina bianconera, specificando i passaggi chiave: fu il Maestro a convincere Conte a passare al 3-5-2, poi ... Leggi su calcionews24

