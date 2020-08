MotoGP Gp Repubblica Ceca 2020, Binder: “Un sogno, non trovo le parole” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non riesco a trovare le parole, è il giorno che desidero da quando ero bambino. Si è realizzato e vorrei che ci fossero qui i miei genitori. E’ un sogno, non posso ringraziare abbastanza il mio team”. Lo ha detto Brad Binder al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca in cui il rookie sudafricano ha conquistato la prima vittoria in carriera nella classe regine: “Non pensavo di poter vincere – confessa il pilota della Ktm al traguardo – sapevo di poter andare bene. Spero che sia la prima di tante vittorie”. Leggi su sportface

