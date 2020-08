Meteo che peggiora severamente prima delle attese: temporali simil tropicali (Di domenica 9 agosto 2020) Le condizioni Meteo sull’Italia sono influenzate da un forte campo anticiclonico in quota, un classico delle Estati new style, che comprime l’aria della bassa atmosfera generando calore. Già in Francia del nord si sono registrati 40°C di temperatura massima. Valori che sono simili ai record storici di un tempo, sorpassati appena l’anno scorso con i 43°C di Parigi. Il caldo genera evaporazione dell’acqua, la quale si annida nei bassi strati dell’atmosfera provocando un incremento del tasso di umidità, che diventa energia disponibile per le prossime infiltrazioni di aria umida. E saranno queste, già nei prossimi giorni, in piena ondata di caldo, a favorire la genesi dei primi temporali alpini e prealpini, che sempre più spesso andranno a ... Leggi su meteogiornale

