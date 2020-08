Messi carica i suoi: “Andiamo a Lisbona” (Di domenica 9 agosto 2020) Lionel Messi, dopo esser stato protagonista nella gara di ieri contro il Napoli in Champions League, attraverso i social ha mandato un messaggio ai tifosi blaugrana. La stella argentina, su instagram, dopo la vittoria del Barcellona ha scritto: “Andiamo a Lisbona” caricando i suoi compagni in vista delle final eight. View this post on Instagram ¡¡Nos vemos en Lisboa!! A post shared by Leo Messi (@leoMessi) on Aug 8, 2020 at 3:02pm PDT Foto: instagram personale L'articolo Messi carica i suoi: “Andiamo a Lisbona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

3dc8 : @levrierog Questo senza dubbio. Ma pare che l'involontarietà non conti, leggo. Poteva sicuramente rimanere concentr… - zazoomblog : Barça in cerchio nel pre parla Messi: la carica per evitare una stagione fallimentare - #Barça #cerchio #parla… - sscalcionapoli1 : Barça in cerchio nel pre, parla Messi: la carica per evitare una stagione fallimentare #BarcellonaNapoli #UCL… - strraffaella : Meraviglioso e toccante. Ma a Politiche UE, come siamo messi? Conoscenze? Competenze? Ma l'esperienza, che non le… - Notiziedi_it : Manolas: “Totti mi ha dato la carica! Sto benissimo. Messi? Noi abbiamo Koulibaly” -

Ultime Notizie dalla rete : Messi carica Barça in cerchio nel pre, parla Messi: la carica per evitare una stagione fallimentare Tutto Napoli La carica dei tifosi chiama il Pordenone all’impresa

A Frosinone gara 1 della semifinale play-off, primo passo per la serie A. Tesser mette in guardia sull’avversario ma è sicuro: «Pronti alla battaglia» PORDENONE. Inizia l’avventura nei play-off di ser ...

Messaggero Veneto: "La carica dei tifosi chiama il Pordenone all'impresa"

"La carica dei tifosi chiama il Pordenone all'impresa", scrive l'edizione odierna del Messaggero Veneto. "A Frosinone gara 1 della semifinale play-off, primo passo per la serie A. Tesser mette in guar ...

A Frosinone gara 1 della semifinale play-off, primo passo per la serie A. Tesser mette in guardia sull’avversario ma è sicuro: «Pronti alla battaglia» PORDENONE. Inizia l’avventura nei play-off di ser ..."La carica dei tifosi chiama il Pordenone all'impresa", scrive l'edizione odierna del Messaggero Veneto. "A Frosinone gara 1 della semifinale play-off, primo passo per la serie A. Tesser mette in guar ...