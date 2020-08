Meghan Markle, il miglior amico di Harry non voleva che la sposasse subito: la sua vendetta (Di domenica 9 agosto 2020) Secondo quanto riportato sulle pagine di Finding Freedom, biografia di Meghan e Harry scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand e in arrivo l’11 agosto, il migliore amico del Duca di Sussex, Tom Inskip, avrebbe espresso forti all’ex compagno di scuola forti perplessità in merito al matrimonio con Meghan Markle. Inskip, inseparabile con Harry fin dai tempi degli studi in comune a Eton, avrebbe invitato il secondogenito di Carlo e Diana ad attendere un po’ prima di fare il grande passo con l’ex attrice di Suits. Una fonte vicina ai genitori del piccolo Archie ha specificato che Harry, nonostante il consiglio provenisse da una persona a lui molto cara, vedeva le cose in maniera molto diversa. Secondo quanto riportato ... Leggi su dilei

vogue_italia : Beatrice di York 250 mila euro. Kate Middleton: un milione... Ma non è lei la royal che ha speso di più per l'abito… - infoitcultura : Meghan Markle, nuovo impegno pubblico: intervento al summit sulla diversità di genere - infoitcultura : Meghan Markle e il buffo nomignolo con cui chiamava Harry - infoitcultura : Meghan Markle, Harry sempre più solo e in crisi: “È l’ombra di se stesso” - IOdonna : Il royal look della settimana. Lady D in bermuda e Sofia di Spagna con la tracollina casual -