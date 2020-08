Lutto in Rai, la giornalista è morta nella notte. Il dolore dei colleghi: “Abbiamo il cuore a pezzi” (Di domenica 9 agosto 2020) Lutto in Rai. Napoletana, sessantatré anni, giornalista professionista dal 1995, aveva esordito giornalismo col Giornale di Napoli nel 1992. Poi la lunga carriera in Rai, a partire dal 1995, prima come precaria e poi finalmente come articolo 1. Da tempo Valeria Capezzuto era stata colpita da un brutto male. Le sue condizioni di recente si erano aggravate; si è spenta nella notte tra sabato e domenica. Ad annunciarne la morte il collega e caporedattore centrale Tgr Camapania Antonello Perillo, attraverso un post su Facebook. “La grande famiglia della Rai di Napoli – scrive Perillo – piange la scomparsa di Valeria Capezzuto. Valeria carissima, abbiamo il cuore a pezzi. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé il tuo sorriso dolce, il tuo sguardo buono, il tuo ... Leggi su caffeinamagazine

