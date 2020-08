Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Nerazzurri favoriti per la vittoria dell’EL, daremo tutto per passare il turno” (Di domenica 9 agosto 2020) Il Bayer Leverkusen si proietta alla sfida di Europa League contro l'Inter di lunedì 10 agosto.La compagine tedesca affronterà i nerazzurri nella gara valida per i quarti di finale della competizione europea, gara secca che determinerà chi accederà alla semifinale. Il tecnico del Bayer, Peter Bosz, ai microfoni della Bild alla vigilia del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."L'Inter ha appena finito il campionato, è rodata, noi però veniamo da un mese di pausa. Le tesi sono due: o abbiamo un vantaggio noi perché siamo più freschi, oppure il vantaggio ce l'ha l'Inter che ha il ritmo partita. Vorrei avere la risposta, ma solo lunedì ne sapremo di più. Chi arriva secondo in Italia non ... Leggi su mediagol

Inter : ???? | BAYER LEVERKUSEN Volete sapere ?? cose sul nostro prossimo avversario in @EuropaLeague? Scopritele qui ??… - SkySport : Champions & Europa League, la guida tv su Sky ? Apre l'Inter lunedì contro il Bayer Leverkusen Mercoledì tocca all'… - SkySport : Inter-Bayer, tutto quello che c'è da sapere ? #InterBayer Lunedì 10 agosto Alle 21:00 Su Sky Sport Uno ? #SkyUEL… - Busonzio : RT @JulianRoss79: Per chi ancora non lo sapesse, domani sera Inter-Bayer in diretta su @TV8it - Divino_2 : RT @JulianRoss79: Per chi ancora non lo sapesse, domani sera Inter-Bayer in diretta su @TV8it -