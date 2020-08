Il ritorno di Mattia: macché paziente uno "La diffusione del virus non è colpa mia" (Di domenica 9 agosto 2020) Codogno, il manager primo caso diagnosticato in Italia: "Ho rifiutato l'assistenza psicologica. Il morbo circolava da tempo". Leggi su quotidiano

Codogno (Lodi), 9 agosto 2020 - Lorenzo Degani ce l’ha fatta: ha percorso i 107 chilometri della zona rossa e dei paesi più colpiti dal coronavirus, tra il cremasco, il lodigiano e il cremonese, ha in ...

Il ritorno di Mattia: macché paziente uno "La diffusione del virus non è colpa mia"

Tutta Italia lo ha conosciuto come il paziente 1, il primo caso di malato di Coronavirus nel nostro Paese. Era lo scorso febbraio, la malattia pareva relegata in Cina. Quando Mattia Maestri, 38enne di ...

