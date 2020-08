«Il Covid ha promosso un dialogo costruttivo fra scuola e Comuni» (Di domenica 9 agosto 2020) Panorama ha deciso di chiedere ai presidi delle scuole italiane come stanno reinventando i propri istituti in vista di settembre. Una missione complessa, in cui rischiano in prima persona, da cui dipende il futuro del Paese.Parla Samuele Tieghi, dirigente dell'Istituto comprensivo di Gravedona ed Uniti: «Per i problemi contingenti abbiamo trovato le soluzioni più efficaci. Speriamo che il sistema regga al battesimo del fuoco».«I problemi delle mense e del trasporto degli alunni sono stati risolti grazie al dialogo fra Comuni e scuola». Samuele Tieghi, dirigente dell'Istituto comprensivo di Gravedona ed Uniti, è soddisfatto: la collaborazione con gli enti locali sta funzionando e a settembre i suoi 850 ragazzi, fra i tre e i 14 anni, potranno tornare a scuola in sicurezza. ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Covid promosso «Il Covid ha promosso un dialogo costruttivo fra scuola e Comuni» Panorama Genova prepara il Salone di ottobre senza timori. “Adesioni in crescita, vigileremo su business e sicurezza”

GENOVA - Il virus maledetto non è stato ancora debellato e gli organizzatori di eventi che richiamano grandi folle sono in ambasce. E’ il caso di Cannes, in programma dall’8 al 13 settembre, e anche d ...

Milano, bambini usati per chiedere la carità

Milano, 9 agosto 2020 - Un bimbo adagiato sulle gambe di una donna dentro un giaciglio improvvisato fuori da un fast food in piazza Argentina, parentesi di corso Buenos Aires. In mezzo alla folla d’ag ...

