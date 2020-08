Formula E - Doppietta DS Techeetah: Da Costa è campione (Di domenica 9 agosto 2020) Doppietta della DS Techeetah al quarto ePrix di Berlino: Jean-Eric Vergne ha vinto la gara sul circuito di Tempelhof, mentre Antonio Felìx Da Costa grazie al secondo posto di oggi conquista matematicamente il titolo piloti 2020 con due gare danticipo. Il team franco-cinese, inoltre, può festeggiare il suo secondo titolo costruttori consecutivo.La Formula E ha un nuovo campione. Dopo le ultime due stagioni nelle quali è stato incoronato Jean-Eric Vergne, adesso tocca al portoghese Antonio Felìx Da Costa fregiarsi del titolo di campione della serie full electric che a partire dalla prossima stagione diventerà ufficialmente Mondiale. La stagione di Da Costa è da incorniciare: arrivato in DS dopo aver lasciato ... Leggi su quattroruote

