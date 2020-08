Coronavirus, volo ritarda un minuto: passeggeri in quarantena (Di domenica 9 agosto 2020) Coronavirus, il volo Nizza-Oslo atterra un minuto dopo la mezzanotte e per i centocinquantotto passeggeri scatta la quarantena Coronavirus, il volo Nizza-Oslo atterra un minuto dopo la mezzanotte e per i centocinquantotto passeggeri scatta la quarantena. Se l’aereo fosse arrivato solo sessanta secondi prima, non ci sarebbe stato l’obbligo di restare a casa per dieci giorni. È l’incredibile storia accaduta al volo SK4700 che ieri dalla città a sud della Francia è arrivato in Norvegia proprio nel momento in cui la Francia è diventata zona rossa. In realtà l’aereo ha toccato l’asfalto dell’aeroporto di Oslo nove minuti ... Leggi su bloglive

DPCgov : ???? ???? #2agosto È partito con volo @GDF un team sanitario per la #Serbia. Continua l’impegno dell’Italia per aiutare… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ???????? l tuo volo è cancellato a causa delle misure contro #Covid19? Non vuoi o non puoi più viaggiare come previsto? ?? Scopr… - claimcompanies : RT @PE_Italia: ???????? l tuo volo è cancellato a causa delle misure contro #Covid19? Non vuoi o non puoi più viaggiare come previsto? ?? Scopr… - PE_Italia : ???????? l tuo volo è cancellato a causa delle misure contro #Covid19? Non vuoi o non puoi più viaggiare come previsto… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #India, incidente aereo in Kerala, almeno due morti. Il velivolo proveniva da Dubai, fuori pista probabilmente per le pio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus volo Coronavirus, volo ritarda un minuto: passeggeri in quarantena BlogLive.it Coronavirus, volo ritarda un minuto: passeggeri in quarantena

Coronavirus, il volo Nizza-Oslo atterra un minuto dopo la mezzanotte e per i centocinquantotto passeggeri scatta la quarantena. Se l’aereo fosse arrivato solo sessanta secondi prima, non ci sarebbe st ...

“Fateci entrare nel lido”, ma sono ubriachi: aggrediti i gestori

Il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l'applicazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio nei confronti di quattro persone, di origine campana, giunte nella ...

Coronavirus, il volo Nizza-Oslo atterra un minuto dopo la mezzanotte e per i centocinquantotto passeggeri scatta la quarantena. Se l’aereo fosse arrivato solo sessanta secondi prima, non ci sarebbe st ...Il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l'applicazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio nei confronti di quattro persone, di origine campana, giunte nella ...