Conte: “Dobbiamo stare molto attenti con il Bayer. Lukaku ha fatto una grande stagione” (Di domenica 9 agosto 2020) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara valida per i quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen:“Ogni squadra ha le sue caratteristiche, quando abbiamo parlato del Getafe abbiamo detto che è una squadra molto temperamentale e quindi dovevamo essere bravi ad usare le stesse armi e siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo e a scendere in un terreno dove loro hanno sempre fatto le loro fortune. Il Bayer ha diversi talenti, bisognerà stare attenti a non prendere ripartenze perché sono letali. Al tempo stesso noi dobbiamo fare la nostra gara usando le nostre caratteristiche, facendo quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà”. Sull’exploit ... Leggi su alfredopedulla

