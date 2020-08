Caos autostrade dal Brennero alla Sicilia. Ma alberghi pieni (Di domenica 9 agosto 2020) Francesca Angeli Il Covid sembra ormai un ricordo sulle strade delle vacanze degli Italiani, in quello che era un sabato da "bollino nero" nelle previsioni della vigilia e che ha mantenuto le promesse, alla faccia di chi pensava che sarebbe stata un'estate differente Il Covid sembra ormai un ricordo sulle strade delle vacanze degli Italiani, in quello che era un sabato da «bollino nero» nelle previsioni della vigilia e che ha mantenuto le promesse, alla faccia di chi pensava che sarebbe stata un'estate differente. Da Nord a Sud code e traffico. A Villa San Giovanni, sulla punta meridionale della Calabria, attese di 180 minuti per chi doveva imbarcarsi sul traghetto per la Sicilia e di conseguenza code negli ultimi chilometri dell'A2, tra i caselli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Congestionati anche numerosi ... Leggi su ilgiornale

