Calciomercato Monza, occhi puntati su Jajalo (Di domenica 9 agosto 2020) : il Monza fa sul serio per quanto riguarda la prossima stagione Il Monza vuole assolutamente conquistare la promozione al primo colpo. La compagine brianzola guidata da Silvio Berlusconi – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, vuole arrivare a Mato Jajalo, centrocampista dell’Udinese. Il calciatore croato naturalizzato bosniaco piace ai biancorossi, che potrebbero tentare l’assalto nei prossimi giorni: un vero colpo top per poter iniziare a gettare le basi in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Monza vuole assolutamente conquistare la promozione al primo colpo. La compagine brianzola guidata da Silvio Berlusconi – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport-, vuole arriva ...

Monza, visite mediche per Maric: è stato capocannoniere in Croazia. "Qui per andare in A"

Altro colpo dall'estero per l'attacco del Monza: dopo il danese Christian Gytkjaer, il club brianzolo, neopromosso in Serie B, ha definito l'acquisto del croato Mirko Maric. Centravanti classe 1995, M ...

